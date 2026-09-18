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    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Tramp: İranla düzgün razılaşma olmayacaqsa, mən ona baxmayacağam

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2026
    • 21:34
    Tramp: İranla düzgün razılaşma olmayacaqsa, mən ona baxmayacağam

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın iki ölkə arasında davam edən münaqişə fonunda Vaşinqtonla razılaşma əldə etməyə çalışdığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp "NewsNation" telekanalına müsahibəsində İranın hazırda ABŞ-la razılaşma əldə etmək istədiyini deyib.

    O, "Hazırda onlar razılaşma əldə etmək istəyirlər. Əgər bu, düzgün razılaşma olmayacaqsa, mən hətta ona baxmayacağam. Amma hazırda onlar razılaşma istəyirlər, çünki hər baxımdan uduzurlar", – deyə bildirib.

    ABŞ Prezidenti hərbi əməliyyatların davam etdirilməsi və daha əvvəl İranı "məhv etmək" imkanından danışması ilə bağlı suala cavabında isə "Görək nə baş verəcək", - deyə qeyd edib.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İran İslam Respublikası
    Трамп утверждает, что Иран хочет заключить сделку с США
    Trump says Iran wants to reach deal with US

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