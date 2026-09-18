Tramp: İranla düzgün razılaşma olmayacaqsa, mən ona baxmayacağam
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2026
- 21:34
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın iki ölkə arasında davam edən münaqişə fonunda Vaşinqtonla razılaşma əldə etməyə çalışdığını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, Tramp "NewsNation" telekanalına müsahibəsində İranın hazırda ABŞ-la razılaşma əldə etmək istədiyini deyib.
O, "Hazırda onlar razılaşma əldə etmək istəyirlər. Əgər bu, düzgün razılaşma olmayacaqsa, mən hətta ona baxmayacağam. Amma hazırda onlar razılaşma istəyirlər, çünki hər baxımdan uduzurlar", – deyə bildirib.
ABŞ Prezidenti hərbi əməliyyatların davam etdirilməsi və daha əvvəl İranı "məhv etmək" imkanından danışması ilə bağlı suala cavabında isə "Görək nə baş verəcək", - deyə qeyd edib.
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