Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп усомнился в способности Резы Пехлеви руководить Ираном

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 09:38
    Трамп усомнился в способности Резы Пехлеви руководить Ираном

    Президент США Дональд Трамп не смог дать однозначную оценку тому, сможет ли наследник шахской династии Ирана принц Реза Пехлеви заручиться поддержкой внутри страны.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

    По его словам, Пехлеви "кажется приятным человеком", но не совсем ясно, "как бы он сыграл в своей собственной стране".

    "Мы пока еще не дошли до этого момента - мы рассматриваем множество вариантов. Но еще слишком рано - слишком рано говорить. Я не знаю, примет ли его страна его лидерство или нет, и, конечно, если они это сделают, меня это вполне устроит", - сказал Трамп.

    Американский лидер пошел еще дальше, поставив под сомнение способность Пехлеви руководить Ираном после того, как на прошлой неделе заявил, что не планирует с ним встречаться. Он также отметил, что правительство в Тегеране может пасть в результате протестов, однако, независимо от того, произойдет это или нет, "это будет интересный период времени".

    Ранее сообщалось, что в минувшие выходные спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с Резой Пехлеви. Принц проживает в США с конца 1970-х годов, после исламской революции в Иране. 11 января Реза Пехлеви заявил, что готов вернуться в страну и уже разрабатывает соответствующий план.

    Отметим, что протесты в Иране начались 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты. На фоне эскалации насилия 8 января в республике были отключены интернет и мобильная связь.

    Иран Протесты в Иране США Дональд Трамп Реза Пехлеви Протестующие

    Последние новости

    09:49

    Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

    Энергетика
    09:48

    В Азербайджане 7 адвокатам сделано предупреждение

    Происшествия
    09:44

    Microsoft заключила рекордную сделку по продаже почвенных углеродных кредитов

    Другие страны
    09:38

    Трамп усомнился в способности Резы Пехлеви руководить Ираном

    Другие страны
    09:33

    В Лянкяране мужчина ранил брата ножом

    Происшествия
    09:33

    В Сумгайыте обнаружены четыре охотничьих ружья

    Происшествия
    09:27

    ЕС снизит потолок на российскую нефть до $44,1 с 1 февраля

    Другие страны
    09:15

    В Баку 25-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2026)

    Финансы
    Лента новостей