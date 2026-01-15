İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Tramp Rza Pəhləvinin İrana rəhbərlik edə biləcəyinə şübhə ilə yanaşıb

    • 15 yanvar, 2026
    • 10:03
    Tramp Rza Pəhləvinin İrana rəhbərlik edə biləcəyinə şübhə ilə yanaşıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın son şahının böyük oğlu Rza Pəhləvinin ölkə daxilində dəstək qazanıb-qazanmayacağına birmənalı qiymət verə bilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Reuters" agentliyinə müsahibəsində bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, R.Pəhləvi "xoş adam kimi görünür", lakin "öz ölkəsində necə rol oynaya biləcəyi" tam aydın deyil.

    "Biz hələ o mərhələyə çatmamışıq - bir çox variantları nəzərdən keçiririk. Danışmaq üçün çox tezdir. Bilmirəm, ölkəsi onun liderliyi qəbul edəcək ya yox. Əgər bunu etsələr, bu məni tamamilə qane edəcək", - D.Tramp bildirib.

    ABŞ lideri daha da irəli gedərək, ötən həftə onunla görüşmək niyyətində olmadığını bəyan etdikdən sonra Pəhləvinin İrana rəhbərlik etmək qabiliyyətini şübhə altına alıb. Tramp, həmçinin qeyd edib ki, etirazlar nəticəsində Tehranda hökumət devrilə bilər: "Lakin bunun baş verib-verməyəcəyindən asılı olmayaraq, bu, maraqlı bir dövr olacaq".

    Daha əvvəl bildirilirdi ki, ötən həftə sonu ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff Rza Pəhləvi ilə görüşüb.

    Трамп усомнился в способности Резы Пехлеви руководить Ираном
    US President Trump questions Crown Prince Reza Pahlavi's ability to lead Iran if regime falls

