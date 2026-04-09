    Трамп указал на необходимость давления на союзников по НАТО

    Другие страны
    • 09 апреля, 2026
    • 16:55
    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости оказания давления на союзников, включая НАТО.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "Никто из этих людей, включая наших собственных, что весьма разочаровывает, а также НАТО, ничего не понимает до тех пор, пока на них не оказывается давление!!!", - написал он.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США) Североатлантический альянс (НАТО)
    Tramp NATO və müttəfiqləri hədəf alıb

