Tramp NATO və müttəfiqləri hədəf alıb
- 09 aprel, 2026
- 17:03
ABŞ Prezidenti Donald Tramp müttəfiqlərə, o cümlədən NATO-ya təzyiq göstərilməsinin vacibliyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu "Truth Social"da yazıb.
"Nə qədər məyusedici olsa da, bizimkilər də daxil olmaqla, bu insanların heç biri, həmçinin NATO onlara təzyiq göstərilməyənə qədər heç nə anlamır!!!", - o yazıb.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. İran bildirib ki, bu müddət ərzində Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçid ölkənin Silahlı Qüvvələri ilə koordinasiya olunmaqla və texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla təmin ediləcək.