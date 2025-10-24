Трамп: Угрозы аннексии Израилем Западного берега Иордана нет

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 01:37
    Угрозы аннексии Израилем Западного берега реки Иордан нет.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Не беспокойтесь по поводу Западного берега. Израиль ничего не сделает с Западным берегом... Они ничего не сделают с Западным берегом", - сказал американский лидер.

    Ранее Трамп заявил в интервью журналу Time, что Израиль потеряет всевозможную поддержку США, если попытается аннексировать Западный берег Иордана.

