Трамп: Угрозы аннексии Израилем Западного берега Иордана нет

Угрозы аннексии Израилем Западного берега реки Иордан нет.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Не беспокойтесь по поводу Западного берега. Израиль ничего не сделает с Западным берегом... Они ничего не сделают с Западным берегом", - сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил в интервью журналу Time, что Израиль потеряет всевозможную поддержку США, если попытается аннексировать Западный берег Иордана.