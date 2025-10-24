Трамп: Угрозы аннексии Израилем Западного берега Иордана нет
Другие страны
- 24 октября, 2025
- 01:37
Угрозы аннексии Израилем Западного берега реки Иордан нет.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Не беспокойтесь по поводу Западного берега. Израиль ничего не сделает с Западным берегом... Они ничего не сделают с Западным берегом", - сказал американский лидер.
Ранее Трамп заявил в интервью журналу Time, что Израиль потеряет всевозможную поддержку США, если попытается аннексировать Западный берег Иордана.
Последние новости
01:37
Трамп: Угрозы аннексии Израилем Западного берега Иордана нетДругие страны
01:19
В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи 2-го тура общего этапаФутбол
01:08
Лига Европы УЕФА: "Рома" неожиданно проиграла дома, "Фенербахче" одержал вторую победуФутбол
00:49
Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связиДругие страны
00:17
Трамп: США объявили войну наркокартелямДругие страны
23:46
Азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли третье место в командном зачете ЧМИндивидуальные
23:42
Белый дом: Индия сократила закупки нефти у РФ по запросу ТрампаДругие страны
23:21
Шатдаун в США может вызвать серьезные перебои в работе аэропортовДругие страны
23:19