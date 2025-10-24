Tramp: İsrailin İordan çayını qərb sahilini ilhaq etməsi təhlükəsi yoxdur
Digər ölkələr
- 24 oktyabr, 2025
- 03:17
İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaq etməsi təhlükəsi yoxdur.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.
"Qərb sahili (İordan çayı-red) barədə narahat olmayın. İsrail qərb sahili ilə heç nə etməyəcək. Onlar qərb sahili ilə heç nə etməyəcəklər", - ABŞ lideri deyib.
Daha əvvəl Tramp "Time" jurnalına müsahibəsində İsrailin İordan çayının qərb sahilinin ilhaqına cəhd edəcəyi təqdirdə ABŞ-nin bütün dəstəyini itirəcəyini bildirib.
Son xəbərlər
03:53
KİV: ABŞ və Qətər Aİ-nin Rusiya qazına qadağasından sonrakı boşluğu dolduracaqDigər ölkələr
03:17
Tramp: İsrailin İordan çayını qərb sahilini ilhaq etməsi təhlükəsi yoxdurDigər ölkələr
02:48
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Hansı ərazilər Azərbaycana təhvil veriləcəkDaxili siyasət
02:36
KİV: Azərbaycanın qlobal nüfuzu artır, Bakı ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki səylərində rol oynayırAnalitika
02:05
Çinin raketi eksperimental rabitə peykini orbitə çıxarıbDigər ölkələr
01:37
Tramp: ABŞ narkotik kartellərinə müharibə elan edibDigər ölkələr
01:03
UEFA Konfrans Liqası: Türkiyə və İtaliya komandaları inamlı qələbə qazanıbFutbol
01:02
UEFA Avropa Liqası: "Roma" öz meydanında uduzub, "Lion" qalib gəlibFutbol
00:26