    Tramp: İsrailin İordan çayını qərb sahilini ilhaq etməsi təhlükəsi yoxdur

    • 24 oktyabr, 2025
    • 03:17
    İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaq etməsi təhlükəsi yoxdur.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Qərb sahili (İordan çayı-red) barədə narahat olmayın. İsrail qərb sahili ilə heç nə etməyəcək. Onlar qərb sahili ilə heç nə etməyəcəklər", - ABŞ lideri deyib.

    Daha əvvəl Tramp "Time" jurnalına müsahibəsində İsrailin İordan çayının qərb sahilinin ilhaqına cəhd edəcəyi təqdirdə ABŞ-nin bütün dəstəyini itirəcəyini bildirib.

    Трамп: Угрозы аннексии Израилем Западного берега Иордана нет

