Трамп: Израиль потеряет поддержку США, если попытается аннексировать Западный берег

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль потеряет всевозможную поддержку Штатов, если попытается аннексировать Западный берег Иордана.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он заявил в интервью журналу Time.

Согласно информации, Трампу задали вопрос о тех членах израильской коалиции, которые стремятся аннексировать весь Западный берег или его части.

"Этого не произойдет. Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. И сейчас так поступать нельзя. У нас была огромная поддержка арабов. Израиль потеряет всю поддержку Соединенных Штатов, если это произойдет". - отметил Трамп.