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Трамп удивился выбору Байдена на пост кандидата в вице-президенты

Трамп удивился выбору Байдена на пост кандидата в вице-президенты Президент США Дональд Трамп удивлен тем, что кандидат от Демократической партии Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис в качестве кандидатуры на пост вице-президента
Другие страны
12 августа 2020 г. 04:38
Трамп удивился выбору Байдена на пост кандидата в вице-президенты

Президент США Дональд Трамп удивлен тем, что кандидат от Демократической партии Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис в качестве кандидатуры на пост вице-президента.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

По словам главы государства, Харрис, которая представляет цветное население Америки, слабо выступила на праймериз демократов. Он также отметил, что до этого сенатор была очень неуважительна по отношению к Байдену и говорила о нем ужасные вещи.

Ранее Байден сообщил о том, что выбрал сенатора Харрис в качестве кандидата в вице-президенты. По его словам, она бесстрашный боец за маленького человека и один из лучших государственных служащих страны.

Камала Харрис является сенатором от штата Калифорния с 2017 года. До этого с 2011 года занимала пост генерального прокурора Калифорнии.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Ожидается, что кандидатом на пост от республиканцев станет действующий глава государства Дональд Трамп, демократов представит Джозеф Байден.

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