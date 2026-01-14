Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    14 января, 2026
    • 18:13
    Трамп: Только США смогут заставить РФ и КНР покинуть районы возле Гренландии

    Американский президент США Дональд Трамп заявил, что только США смогут заставить военных России и Китая покинуть прилегающие к Гренландии акватории в Арктике.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Только США могут это сделать", - говорится в публикации.

    К своему сообщению он прикрепил ссылку на статью информационного портала Just the News о том, что военная разведка Дании утверждала о возможных планах России и Китая усилить свое военное присутствие в акватории возле Гренландии и в Арктике.

    Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США.

    Лента новостей