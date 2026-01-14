Tramp: Yalnız ABŞ Rusiya və Çini Qrenlandiya ətrafındakı ərazilərdən çıxmağa məcbur edə bilər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 14 yanvar, 2026
    • 18:28
    Ağ Evin sahibi Donald Tramp bəyan edib ki, yalnız ABŞ Rusiya və Çin hərbçilərini Arktikada Qrenlandiyaya bitişik akvatoriyaları tərk etməyə məcbur edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "Truth Social"da yazıb.

    "NATO: Danimarkaya deyin ki, onları buradan dərhal çıxarsınlar! Bunu yalnız ABŞ edə bilər", - paylaşımda deyilir.

    O, öz paylaşımına "Just the News" informasiya portalında dərc olunan məqaləyə keçid əlavə edib. Məqalədə Danimarkanın hərbi kəşfiyyatının Rusiyanın və Çinin Qrenlandiya yaxınlığındakı akvatoriyada və Arktika bölgəsində hərbi mövcudluqlarını gücləndirməyi planlaşdıra biləcəyi barədə iddiaları yer alır.

    Daha əvvəl Tramp dəfələrlə Qrenlandiyanın ABŞ-yə birləşdirilməsi zərurətini bəyan edib.

    Трамп: Только США смогут заставить РФ и КНР покинуть районы возле Гренландии

