Трамп: Переговоры с Ираном будут идти в закрытом формате

Существует только одна группа значимых "пунктов", приемлемых для Соединенных Штатов, которые будут обсуждаться за закрытыми дверями в ходе этих переговоров.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth social.

"Множество соглашений, списков и писем рассылают люди, которые не имеют абсолютно никакого отношения к переговорам между США и Ираном; во многих случаях это откровенные мошенники, шарлатаны и даже хуже. Их махинации будут быстро раскрыты после завершения нашего федерального расследования. Существует только одна группа значимых "ПУНКТОВ", приемлемых для Соединенных Штатов, и мы будем обсуждать их за закрытыми дверями в ходе этих переговоров. Это ПУНКТЫ, на основе которых мы согласились на ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ", - отметил Трамп.