    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Tramp: İranla danışıqlar qapalı formatda keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 08 aprel, 2026
    • 20:35
    Tramp: İranla danışıqlar qapalı formatda keçiriləcək

    ABŞ üçün məqbul olan və danışıqlar zamanı bağlı qapılar arxasında müzakirə ediləcək bir qrup əhəmiyyətli bəndlər mövcuddur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "ABŞ və İran arasındakı danışıqlara heç bir aidiyyəti olmayan insanlar tərəfindən çoxsaylı razılaşmalar, siyahılar və məktublar göndərilir; bir çox hallarda bunlar açıq-aşkar fırıldaqçılar, şarlatanlar və hətta daha pisidir. Onların maxinasiyalarının üstü federal təhqiqatımız başa çatdıqdan sonra tezliklə açılacaq. ABŞ üçün məqbul olan yalnız bir qrup əhəmiyyətli "BƏNDLƏR" mövcuddur və biz onları bu danışıqlar zamanı bağlı qapılar arxasında müzakirə edəcəyik. Bunlar, əsasında ATƏŞKƏSƏ razılıq verdiyimiz BƏNDLƏRDİR", - Tramp qeyd edib.

    Donald Tramp Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Трамп: Переговоры с Ираном будут идти в закрытом формате
    Trump: There is only one group of meaningful points on Middle East settlement

    Son xəbərlər

    22:06

    Əraqçi Türkiyənin regionda vəziyyətin sabitləşdirilməsi səylərini alqışlayıb - YENİLƏNİB

    Region
    21:58

    Pezeşkian: Atəşkəs müharibənin başa çatmasına dair danışıqlar üçün təməl ola bilər

    Region
    21:53
    Foto

    Şahin Bağırov: Gömrük orqanları sahibkarlarla dialoqun qurulmasına önəm verir

    Biznes
    21:51

    Güclü yağışların fəsadlarını aradan qaldıran Dağıstan təbii fəlakətin üçüncü dalğasına hazırlaşır

    Region
    21:34

    Ərdoğan və Şərif ABŞ ilə İran arasında atəşkəsin əldə olunmasını müzakirə edib

    Region
    21:33

    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqası tarixində ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    21:21
    Foto

    Mingəçevirdə "Üzməyi Öyrənək" layihəsi üzrə məşqçilər üçün seminar başlayıb

    Fərdi
    21:20

    Naxçıvan Ali Məclisində ombudsman haqqında qanunun ləğv edilməsi məsələsinə baxılacaq

    Daxili siyasət
    21:16

    Livanda sülhməramlıların atəşə tutulmasına görə İsrail səfiri İtaliya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti