    Трамп: Стрелявший в двух бойцов Нацгвардии США тяжело ранен

    • 27 ноября, 2025
    • 00:37
    Трамп: Стрелявший в двух бойцов Нацгвардии США тяжело ранен

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу у Белого дома в Вашингтоне.

    Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился в соцсети Truth Social.

    По его словам, стрелявший в двух бойцов Нацгвардии США, тяжело ранен.

    "Животное, которое выстрелило в двух бойцов Национальной гвардии, в результате чего оба получили критические ранения и сейчас находятся в двух больницах, также серьезно ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену.

    Да благословит Бог нашу Великую Национальную гвардию и все наши военные и правоохранительные силы. Это поистине великие люди", - написал Трамп, выразив им свою поддержку.

    Дональд Трамп США стрельба Белый дом

