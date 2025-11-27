Трамп: Стрелявший в двух бойцов Нацгвардии США тяжело ранен
Другие страны
- 27 ноября, 2025
- 00:37
Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу у Белого дома в Вашингтоне.
Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился в соцсети Truth Social.
По его словам, стрелявший в двух бойцов Нацгвардии США, тяжело ранен.
"Животное, которое выстрелило в двух бойцов Национальной гвардии, в результате чего оба получили критические ранения и сейчас находятся в двух больницах, также серьезно ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену.
Да благословит Бог нашу Великую Национальную гвардию и все наши военные и правоохранительные силы. Это поистине великие люди", - написал Трамп, выразив им свою поддержку.
Последние новости
00:37
Трамп: Стрелявший в двух бойцов Нацгвардии США тяжело раненДругие страны
00:23
Задержан подозреваемый в стрельбе у Белого дома - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:04
Фото
Халаф Халафов и Беррис Экинджи обсудили двустороннее сотрудничествоВнешняя политика
23:51
Экс-президент Перу Вискарра приговорен к 14 годам тюрьмыДругие страны
23:44
При ударах ВС РФ по Херсонской области погибли женщина и ребенокДругие страны
23:21
Главы МИД Ирана и Франции обсудили возможность возобновления переговоров по ядерной программеДругие страны
22:58
Сенат Франции принял законопроект о социальном бюджете на 2026 годДругие страны
22:41
Видео
В Гёранбое обрушился подъезд аварийного пятиэтажного жилого домаПроисшествия
22:34