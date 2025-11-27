Трамп: Стрелявший в двух бойцов Нацгвардии США тяжело ранен

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу у Белого дома в Вашингтоне.

Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился в соцсети Truth Social.

По его словам, стрелявший в двух бойцов Нацгвардии США, тяжело ранен.

"Животное, которое выстрелило в двух бойцов Национальной гвардии, в результате чего оба получили критические ранения и сейчас находятся в двух больницах, также серьезно ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену.

Да благословит Бог нашу Великую Национальную гвардию и все наши военные и правоохранительные силы. Это поистине великие люди", - написал Трамп, выразив им свою поддержку.