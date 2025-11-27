İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Tramp: Milli Qvardiya üzvlərini güllələyən şəxs ağır yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 27 noyabr, 2025
    • 02:02
    Tramp: Milli Qvardiya üzvlərini güllələyən şəxs ağır yaralanıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonda Ağ Ev yaxınlığında baş verən atışmanı şərh edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bununla bağlı "Truth Social"da paylaşım edib.

    Trampın sözlərinə görə, Milli Qvardiyanın iki hərbçisini güllələyən şəxs ağır yaralanıb.

    "Milli Qvardiyanın iki döyüşçüsünü güllələyən, onları ağır yaralayan və hazırda xəstəxanada olan heyvan da ağır yaralanıb, amma bunun bədəli çox yüksək olacaq.

    Allah Böyük Milli Qvardiyamızı, bütün hərbçilərimizi, hüquq-mühafizə orqanlarımızı qorusun. Onlar həqiqətən əla insanlardır", - Tramp dəstəyini ifadə edərək yazıb.

    Donald Tramp ABŞ Milli Qvardiya
    Трамп: Стрелявший в двух бойцов Нацгвардии США тяжело ранен

    Son xəbərlər

    02:30
    Foto

    Honq Konqda yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 44 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB-5

    Digər ölkələr
    02:24

    Gürcüstanın XİN başçısı: Aİ ilə ən çətin məsələlər barədə danışmağa hazırıq

    Region
    02:02

    Tramp: Milli Qvardiya üzvlərini güllələyən şəxs ağır yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:58

    UEFA Çempionlar Liqası: "Liverpul" böyük hesabla məğlub olub, "Real" səfərdə qalib gəlib

    Futbol
    01:38

    Ağ Ev yaxınlığında atışmada yaralanan Milli Qvardiya hərbçiləri ölüb – YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    01:22

    Gürcüstan Azərbaycan dili və ədəbiyyatını tədris proqramına salmağı nəzərdən keçirəcək

    Region
    00:54
    Foto

    Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıb

    Xarici siyasət
    00:46

    KİV: ABŞ CAR-ı G20-nin 2026-cı ildə keçiriləcək sammitinə dəvət etməyəcək

    Digər ölkələr
    00:05

    Perunun keçmiş prezidenti 14 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti