Tramp: Milli Qvardiya üzvlərini güllələyən şəxs ağır yaralanıb
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2025
- 02:02
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonda Ağ Ev yaxınlığında baş verən atışmanı şərh edib.
"Report"un məlumatına görə, o, bununla bağlı "Truth Social"da paylaşım edib.
Trampın sözlərinə görə, Milli Qvardiyanın iki hərbçisini güllələyən şəxs ağır yaralanıb.
"Milli Qvardiyanın iki döyüşçüsünü güllələyən, onları ağır yaralayan və hazırda xəstəxanada olan heyvan da ağır yaralanıb, amma bunun bədəli çox yüksək olacaq.
Allah Böyük Milli Qvardiyamızı, bütün hərbçilərimizi, hüquq-mühafizə orqanlarımızı qorusun. Onlar həqiqətən əla insanlardır", - Tramp dəstəyini ifadə edərək yazıb.
Son xəbərlər
02:30
Foto
Honq Konqda yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 44 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB-5Digər ölkələr
02:24
Gürcüstanın XİN başçısı: Aİ ilə ən çətin məsələlər barədə danışmağa hazırıqRegion
02:02
Tramp: Milli Qvardiya üzvlərini güllələyən şəxs ağır yaralanıbDigər ölkələr
01:58
UEFA Çempionlar Liqası: "Liverpul" böyük hesabla məğlub olub, "Real" səfərdə qalib gəlibFutbol
01:38
Ağ Ev yaxınlığında atışmada yaralanan Milli Qvardiya hərbçiləri ölüb – YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
01:22
Gürcüstan Azərbaycan dili və ədəbiyyatını tədris proqramına salmağı nəzərdən keçirəcəkRegion
00:54
Foto
Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıbXarici siyasət
00:46
KİV: ABŞ CAR-ı G20-nin 2026-cı ildə keçiriləcək sammitinə dəvət etməyəcəkDigər ölkələr
00:05