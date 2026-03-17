Трамп: Страны НАТО отказались участвовать в операции США и Израиля

Многие страны НАТО уведомили Вашингтонскую администрацию, что не будут участвовать в операции США и Израиля против Ирана.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social.

В данном контексте он отметил, что больше не нуждается и не желает помощи стран Альянса. По его словам, большинство союзников НАТО отказались участвовать в действиях США на Ближнем Востоке, несмотря на то, что они поддерживали позицию Америки относительно недопустимости обладания Ираном ядерным оружием.

"Я не удивлен их позицией, потому что всегда считал НАТО, в рамках которого мы тратим сотни миллиардов долларов ежегодно на защиту этих же стран, односторонней организацией - мы защищаем их, а они ничего не делают для нас, особенно в момент необходимости", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что США нанесли катастрофический удар военному потенциалу Ирана: уничтожены военно-морские силы, авиация, системы ПВО и радары, и возможно, самое главное - их лидеры практически на всех уровнях устранены.

"Благодаря такому военному успеху нам больше не нужна и мы не желаем помощи стран НАТО - нам никогда она не была нужна! Точно так же, как (помощь - ред.) Японии, Австралии или Южной Кореи. На самом деле, говоря как президент США, безусловно самой мощной страны в мире, мы не нуждаемся в помощи ни от кого!", - добавил он.