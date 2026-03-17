    Tramp: NATO ölkələri İrana qarşı apardığımız əməliyyatda iştirakdan imtina edib

    Bir çox NATO ölkəsi Vaşinqton administrasiyasına ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatında iştirak etməyəcəklərini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" yazıb.

    O qeyd edib ki, artıq NATO ölkələrinin köməyinə ehtiyacı yoxdur.

    Onun sözlərinə görə, NATO müttəfiqlərinin əksəriyyəti ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki hərəkətlərində iştirak etməkdən imtina edib, baxmayaraq ki, onlar İranın nüvə silahına sahib olmasının yolverilməzliyi barədə ABŞ-nin mövqeyini dəstəkləyirdilər.

    "Mən onların mövqeyinə təəccüblənmirəm, çünki biz onları qoruyuruq, onlar isə bizim üçün heç nə etmirlər, xüsusilə ehtiyac anında", - Tramp vurğulayıb.

    O qeyd edib ki, ABŞ İranın hərbi potensialına fəlakətli zərbə endirdi: hərbi-dəniz qüvvələri, aviasiya, hava hücumundan müdafiə sistemləri və radarlar məhv edildi və ola bilsin ki, ən əsası - onların demək olar ki, bütün səviyyələrdə liderləri aradan qaldırıldı.

    "Belə bir hərbi uğur sayəsində bizə artıq NATO ölkələrinin köməyi lazım deyil və biz onu istəmirik - bizə heç vaxt lazım olmayıb! Eynilə Yaponiyanın, Avstraliyanın və ya Cənubi Koreyanın (köməyi - red.) kimi. Əslində, dünyanın şübhəsiz ən güclü ölkəsi olan ABŞ-ın Prezidenti kimi deyirəm, biz heç kimdən kömək istəmirik!", - o əlavə edib.

    Трамп: Страны НАТО отказались участвовать в операции США и Израиля

    Son xəbərlər

    20:03

    Şuşada İlaxır çərşənbənin tonqalı qalanıb

    Daxili siyasət
    19:55

    Türkiyə XİN: Rusiya-Ukrayna danışıqlarının növbəti raunduna ev sahibliyi etməyə hazırıq

    Region
    19:48

    Hakan Fidan: Yaxın Şərqdə müharibənin fəsadları beynəlxalq nizamı poza bilər

    Region
    19:44

    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 900 nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    19:40

    Tramp: NATO ölkələri İrana qarşı apardığımız əməliyyatda iştirakdan imtina edib

    Digər ölkələr
    19:39

    Zelenski: Ukraynanı neftin nəqlinə qəsdən mane olmaqda günahlandırmaq əsassızdır

    Digər ölkələr
    19:37

    Azərbaycan cüdo millisi Tbilisidə keçiriləcək Böyük Dəbilqə turnirində iştirak edəcək

    İdman
    19:28

    SEPAH İsrail və ABŞ-nin 5 ölkədəki bazalarına raket hücumu həyata keçirib

    Digər ölkələr
    19:26

    Makron: Fransa Hörmüz boğazının açılması üzrə əməliyyatlarda iştirak etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti