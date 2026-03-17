Tramp: NATO ölkələri İrana qarşı apardığımız əməliyyatda iştirakdan imtina edib
- 17 mart, 2026
- 19:40
Bir çox NATO ölkəsi Vaşinqton administrasiyasına ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatında iştirak etməyəcəklərini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" yazıb.
O qeyd edib ki, artıq NATO ölkələrinin köməyinə ehtiyacı yoxdur.
Onun sözlərinə görə, NATO müttəfiqlərinin əksəriyyəti ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki hərəkətlərində iştirak etməkdən imtina edib, baxmayaraq ki, onlar İranın nüvə silahına sahib olmasının yolverilməzliyi barədə ABŞ-nin mövqeyini dəstəkləyirdilər.
"Mən onların mövqeyinə təəccüblənmirəm, çünki biz onları qoruyuruq, onlar isə bizim üçün heç nə etmirlər, xüsusilə ehtiyac anında", - Tramp vurğulayıb.
O qeyd edib ki, ABŞ İranın hərbi potensialına fəlakətli zərbə endirdi: hərbi-dəniz qüvvələri, aviasiya, hava hücumundan müdafiə sistemləri və radarlar məhv edildi və ola bilsin ki, ən əsası - onların demək olar ki, bütün səviyyələrdə liderləri aradan qaldırıldı.
"Belə bir hərbi uğur sayəsində bizə artıq NATO ölkələrinin köməyi lazım deyil və biz onu istəmirik - bizə heç vaxt lazım olmayıb! Eynilə Yaponiyanın, Avstraliyanın və ya Cənubi Koreyanın (köməyi - red.) kimi. Əslində, dünyanın şübhəsiz ən güclü ölkəsi olan ABŞ-ın Prezidenti kimi deyirəm, biz heç kimdən kömək istəmirik!", - o əlavə edib.