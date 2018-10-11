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    Трамп: США вскоре обнародуют доклад о расследовании пропажи журналиста Кашикчи

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Власти США в скором времени обнародуют доклад о предварительных результатах расследования по делу об исчезновении саудовского журналиста Джемаля Кашикчи. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил, выступая перед журналистами в Белом доме.

    Трамп также указал, что не видит причин для прекращения потока инвестиций Саудовской Аравии в экономику США. 

    Как отмечает Reuters, президент США считает, что в случае отказа от инвестиций в Соединенные Штаты Саудовская Аравия перенаправит денежные средства в Россию и Китай.

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