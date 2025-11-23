Трамп: США внесут "Братьев-мусульман" в перечень террористических организаций
Другие страны
- 23 ноября, 2025
- 23:59
США планируют вскоре внести движение "Братья-мусульмане" в национальный перечень иностранных террористических организаций.
Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп заявил 23 ноября порталу Just the News.
"Это будет сделано в самых жестких и решительных формулировках", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. "Окончательные документы находятся в стадии подготовки", - добавил хозяин Белого дома.
