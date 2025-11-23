Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Трамп: США внесут "Братьев-мусульман" в перечень террористических организаций

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 23:59
    Трамп: США внесут Братьев-мусульман в перечень террористических организаций

    США планируют вскоре внести движение "Братья-мусульмане" в национальный перечень иностранных террористических организаций.

    Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп заявил 23 ноября порталу Just the News.

    "Это будет сделано в самых жестких и решительных формулировках", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. "Окончательные документы находятся в стадии подготовки", - добавил хозяин Белого дома.

    Дональд Трамп "Братья-мусульмане" США
    Tramp: ABŞ "Müsəlman qardaşları"nı terrorçu təşkilatlar siyahısına salacaq

