Tramp: ABŞ "Müsəlman qardaşları"nı terrorçu təşkilatlar siyahısına salacaq

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 00:58
    Tramp: ABŞ Müsəlman qardaşlarını terrorçu təşkilatlar siyahısına salacaq

    ABŞ tezliklə "Müsəlman qardaşları" hərəkatını xarici terror təşkilatlarının siyahısına daxil etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp noyabrın 23-də "Just the News" portalına bildirib.

    "Bu, ən sərt və qətiyyətli ifadələrdə ediləcək", - o deyib. "Son sənədlər hazırlanma mərhələsindədir", - Ağ Ev rəhbəri əlavə edib.

    Трамп: США внесут "Братьев-мусульман" в перечень террористических организаций

