Tramp: ABŞ "Müsəlman qardaşları"nı terrorçu təşkilatlar siyahısına salacaq
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2025
- 00:58
ABŞ tezliklə "Müsəlman qardaşları" hərəkatını xarici terror təşkilatlarının siyahısına daxil etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp noyabrın 23-də "Just the News" portalına bildirib.
"Bu, ən sərt və qətiyyətli ifadələrdə ediləcək", - o deyib. "Son sənədlər hazırlanma mərhələsindədir", - Ağ Ev rəhbəri əlavə edib.
Son xəbərlər
00:58
Tramp: ABŞ "Müsəlman qardaşları"nı terrorçu təşkilatlar siyahısına salacaqDigər ölkələr
00:36
Zelenski Cenevrədə ABŞ və Avropa tərəfdaşları ilə danışıqlar barədə məlumat veribDigər ölkələr
23:57
Aİ Ukraynanın NATO-ya üzv olma imkanını qorumağı təklif edirDigər ölkələr
23:42
Rusiya Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə zərbələr endirib, ölən və xəsarət alanlar varDigər ölkələr
23:15
İngiltərə Premyer Liqası: "Arsenal" "Tottenhem"i darmadağın edibFutbol
23:07
Ukrayna Prezidenti: Ədalətli və davamlı sülhə can atırıqDigər ölkələr
22:38
İsrailin müdafiə naziri: Livana təzyiq siyasətini davam etdirəcəyikDigər ölkələr
22:27
Video
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa olunub - YENİLƏNİBİnfrastruktur
22:08