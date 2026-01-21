Трамп: США откажутся от новых пошлин против европейских стран из-за Гренландии

США откажутся от планируемого введения новых пошлин в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"По итогам очень продуктивной встречи, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения в отношении Гренландии и, фактически, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет реализовано, станет отличным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", - написал он.

По словам Трампа, на основании этой договоренности он не будет вводить пошлины в отношении ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу 1 февраля.

"Продолжаются дополнительные обсуждения относительно (системы ПРО) "Золотого купола" применительно к Гренландии. Дополнительная информация будет предоставлена по мере продвижения переговоров. Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и другие лица, по мере необходимости, будут отвечать за переговоры", - подытожил Трамп.