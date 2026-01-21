Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: США откажутся от новых пошлин против европейских стран из-за Гренландии

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 23:32
    Трамп: США откажутся от новых пошлин против европейских стран из-за Гренландии

    США откажутся от планируемого введения новых пошлин в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

    "По итогам очень продуктивной встречи, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения в отношении Гренландии и, фактически, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет реализовано, станет отличным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", - написал он.

    По словам Трампа, на основании этой договоренности он не будет вводить пошлины в отношении ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу 1 февраля.

    "Продолжаются дополнительные обсуждения относительно (системы ПРО) "Золотого купола" применительно к Гренландии. Дополнительная информация будет предоставлена по мере продвижения переговоров. Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и другие лица, по мере необходимости, будут отвечать за переговоры", - подытожил Трамп.

    Гренландия таможенные пошлины Дональд Трамп НАТО Золотой купол
    ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı Avropa ölkələrinə qarşı yeni tariflər tətbiq etməyəcək

    Последние новости

    00:11

    Путин: РФ готова направить $1 млрд в Совет мира из замороженных в США средств

    Другие страны
    00:11

    Посол Азербайджана в Москве встретился с замминистра обороны России

    Внешняя политика
    00:03

    Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой в матче Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    00:00

    Определился лучший игрок в матче Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Айнтрахтом"

    Футбол
    23:48

    Президент Литвы: ЕС не готов к созданию собственного военного блока

    Другие страны
    23:44
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов: "Карабах" обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:2 - ОБНОВЛЕНО-6

    Футбол
    23:32

    Трамп: США откажутся от новых пошлин против европейских стран из-за Гренландии

    Другие страны
    23:09
    Фото

    Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа

    Внешняя политика
    23:04

    Пашинян отбыл в Давос на подписание устава Совета мира

    В регионе
    Лента новостей