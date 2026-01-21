İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı Avropa ölkələrinə qarşı yeni tariflər tətbiq etməyəcək

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 23:52
    ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı Avropa ölkələrinə qarşı yeni tariflər tətbiq etməyəcək

    ABŞ Qrenlandiya ətrafındakı vəziyyətə görə bir sıra Avropa ölkələrinə qarşı planlaşdırılan yeni tariflərin tətbiqindən imtina edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə keçirdiyim çox məhsuldar görüşdən sonra Qrenlandiya və əslində bütün Arktika bölgəsi ilə bağlı gələcək razılaşmanın təməlini qoyduq. Bu qərar, tətbiq olunarsa, Amerika Birləşmiş Ştatları və bütün NATO ölkələri üçün əla olacaq", - deyə o yazıb.

    Tramp bildirib ki, bu razılaşmaya əsasən, 1 fevraldan qüvvəyə minməli olan bir sıra Avropa ölkələrinə tariflər tətbiq etməyəcək:

    "Qrenlandiya ilə bağlı "Qızıl Günbəz" raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı əlavə müzakirələr davam edir. Danışıqlar irəlilədikcə əlavə məlumat veriləcək. ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens, dövlət katibi Marko Rubio, xüsusi elçi Stiv Uitkoff və digərləri, lazım gələrsə, danışıqlara rəhbərlik edəcəklər".

    ABŞ Qrenlandiya Avropa İttifaqı
    Трамп: США откажутся от новых пошлин против европейских стран из-за Гренландии

    Son xəbərlər

    23:56

    AFFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edib

    Futbol
    23:52

    ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı Avropa ölkələrinə qarşı yeni tariflər tətbiq etməyəcək

    Digər ölkələr
    23:44

    "Qarabağ"ın futbolçusu "Ayntraxt"la oyununun ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    23:40
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Ayntraxt"a son dəqiqədə vurduğu qolla qalib gəlib - YENİLƏNİB-6

    Futbol
    23:36
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər yeni geosiyasi reallığa uyğunlaşa biləcək, yoxsa Ermənistanı tərk edəcək?

    Daxili siyasət
    23:22

    Paşinyan İsveçrəyə işgüzar səfərə yola düşüb

    Region
    23:09
    Foto
    Video

    Sumqayıtda minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    23:07

    "Moody`s": Azərbaycanın büdcə mövqeyi dayanıqlı qalır

    Maliyyə
    23:06
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Davos Forumundakı fikirləri dünya məbuatında işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti