    Трамп: США не нуждаются в помощи НАТО

    • 26 марта, 2026
    • 14:39
    Трамп: США не нуждаются в помощи НАТО

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в поддержке НАТО в операции против Ирана.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "НАТО ничего не сделали, чтобы помочь с безумной страной - Ираном, чьи военные силы сейчас разгромлены. США не нуждаются в НАТО, но "никогда не забывайте" этот очень важный момент!", - написал он.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Североатлантический альянс (НАТО)
    Tramp: ABŞ-nin NATO-nun köməyinə ehtiyacı yoxdur
    Ты - Король

    15:08

    В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой

    Экология
    15:04

    Исхак Дар: США и Иран ведут непрямые переговоры через Пакистан

    Другие страны
    14:59

    Пашинян: Ереван не против покупки Казахстаном у РФ концессии на ж/д Армении

    В регионе
    14:55
    Фото

    В Агдаме местный житель подорвался на мине - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:48

    Трамп призвал Иран поторопиться в переговорах с США

    Другие страны
    14:39

    Трамп: США не нуждаются в помощи НАТО

    Другие страны
    14:39

    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5°- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    14:33
    Фото

    Международные путешественники посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида

    Карабах
    14:33

    Кац подтвердил гибель Алирезы Тангсири в результате авиаудара Израиля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
