Трамп: США не нуждаются в помощи НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в поддержке НАТО в операции против Ирана.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

"НАТО ничего не сделали, чтобы помочь с безумной страной - Ираном, чьи военные силы сейчас разгромлены. США не нуждаются в НАТО, но "никогда не забывайте" этот очень важный момент!", - написал он.