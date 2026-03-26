Tramp: ABŞ-nin NATO-nun köməyinə ehtiyacı yoxdur
Digər ölkələr
- 26 mart, 2026
- 15:03
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkəsinin İrana qarşı əməliyyatda NATO-nun dəstəyinə ehtiyacı olmadığını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth Social"da yazıb.
"NATO hərbi qüvvələri hazırda darmadağın edilmiş çılğın ölkə olan İranla bağlı kömək etmədilər. ABŞ-nin NATO-ya ehtiyacı yoxdur, lakin bu vacib məqamı heç vaxt unutmayın!", - o yazıb.
