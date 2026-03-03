Трамп: США могут вести войны вечно и готовы к большой победе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские запасы вооружений находятся на рекордно высоком уровне и позволяют вести военные действия вечно, при этом очень успешно.

Как передает Report, об этом он заявил в Truth Social.

"Запасы вооружений Соединенных Штатов на среднем и верхнем среднем уровнях никогда не были выше и лучше. Как мне сегодня сообщили, у нас практически неограниченный запас этих вооружений. Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое современное оружие других стран!)", - написал он.

При этом президент США признал, что в сегменте наиболее высокотехнологичных систем Штаты еще "не находятся там, где хотели бы быть", однако часть такого вооружения размещена на складах в других странах.

Трамп также подверг критике бывшего президента США Джо Байдена, заявив, что тот передал Украине значительные объемы современного вооружения, не обеспечив его своевременное восполнение.

Дональд Трамп подчеркнул, что продолжает укреплять обороноспособность страны, добавив, что США полностью обеспечены и готовы к большой победе.