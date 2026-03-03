İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp: ABŞ müharibələri əbədi apara bilər və böyük qələbəyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 09:38
    Tramp: ABŞ müharibələri əbədi apara bilər və böyük qələbəyə hazırdır

    Prezident Donald Tramp ABŞ-nin silah ehtiyatlarının yüksək səviyyədə olduğunu və hərbi əməliyyatları əbədi, üstəlik, çox uğurlu şəkildə aparmağa imkan verdiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bunu "Truth Social"da yazıb.

    "Birləşmiş Ştatların orta və yuxarı orta səviyyələrdəki silah ehtiyatları heç vaxt bu qədər yüksək və yaxşı olmayıb. Bu gün mənə bildirildiyi kimi, bizim bu silahların praktiki olaraq qeyri-məhdud ehtiyatı var. Müharibələr yalnız bu ehtiyatlardan istifadə etməklə əbədi və çox uğurlu şəkildə aparıla (bunlar digər ölkələrin ən müasir silahlarından daha yaxşıdır!) bilər", - o yazıb.

    Bununla yanaşı, ABŞ Prezidenti etiraf edib ki, ən yüksək texnologiyalı sistemlər seqmentində ölkə hələ "olmaq istədiyi yerdə deyil", lakin belə silahların bir hissəsi digər ölkələrdəki anbarlarda yerləşdirilib.

    D.Tramp, həmçinin ABŞ-nin sabiq prezidenti Cozef Baydeni tənqid edərək bildirib ki, o, Ukraynaya böyük həcmdə müasir silah ötürüb, lakin onun vaxtında bərpasını təmin etməyib.

    ABŞ Prezidenti ölkənin müdafiə qabiliyyətini gücləndirməyə davam etdiyini vurğulayıb. O əlavə edib ki, ABŞ tam təmin olunub və böyük qələbəyə hazırdır.

    ABŞ Donald Tramp silah ehtiyatları
    Трамп: США могут вести войны вечно и готовы к большой победе
    Trump says wars can be fought 'forever' with US stockpiles

    Son xəbərlər

    09:49

    CENTCOM: SEPAH-ın komanda-idarəetmə məntəqələrini məhv etdik

    Digər ölkələr
    09:48

    İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    09:48

    Volodimir Zelenski: Biz ukraynalılara məxsus heç nəyi Rusiyaya verməyəcəyik

    Digər ölkələr
    09:47

    "Xetafe" 18 ildən sonra "Santyaqo Bernabeu"da "Real"ı məğlub edib

    Futbol
    09:42

    İsrail Ordusu eyni anda Tehran və Beyruta zərbələr endirir

    Digər ölkələr
    09:38

    Tramp: ABŞ müharibələri əbədi apara bilər və böyük qələbəyə hazırdır

    Digər ölkələr
    09:31

    Azərbaycan nefti 7 dollara yaxın bahalaşıb

    Energetika
    09:31
    Video

    FHN Od çərşənbəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    09:30

    "S&P": Bankların risk-əsaslı nəzarətə keçidi Azərbaycanda kredit risklərini azaldacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti