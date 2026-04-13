Трамп: США готовятся к блокаде Ормузского пролива и иранских портов

США готовятся ввести блокаду Ормузского пролива и иранских портов.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд после возвращения из Флориды.

По его словам, американские военные планируют приступить к реализации этих мер сегодня в 10:00 по восточному времени США (18:00 по бакинскому времени).

Трамп также отметил, что не видит разницы в том, вернется ли Иран к диалогу, если переговоры не завершатся соглашением.

"Если иранцы не вернутся к переговорам, меня и это устроит", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в парламенте Ирана обсужден новый законопроект, предусматривающий запрет на проход по Ормузскому проливу для США и их союзников.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что приближение любого военного корабля к Ормузскому проливу будет расценено как нарушение объявленного США двухнедельного режима прекращения огня.