    Трамп: США готовятся к блокаде Ормузского пролива и иранских портов

    • 13 апреля, 2026
    • 07:41
    Трамп: США готовятся к блокаде Ормузского пролива и иранских портов

    США готовятся ввести блокаду Ормузского пролива и иранских портов.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд после возвращения из Флориды.

    По его словам, американские военные планируют приступить к реализации этих мер сегодня в 10:00 по восточному времени США (18:00 по бакинскому времени).

    Трамп также отметил, что не видит разницы в том, вернется ли Иран к диалогу, если переговоры не завершатся соглашением.

    "Если иранцы не вернутся к переговорам, меня и это устроит", - сказал он.

    Ранее сообщалось, что в парламенте Ирана обсужден новый законопроект, предусматривающий запрет на проход по Ормузскому проливу для США и их союзников.

    В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что приближение любого военного корабля к Ормузскому проливу будет расценено как нарушение объявленного США двухнедельного режима прекращения огня.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Кризис в Ормузском проливе Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    ABŞ ordusu Hörmüz boğazını bloklamağa hazırlaşır
    Trump says US preparing to block Strait of Hormuz

