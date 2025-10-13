Трамп: США готовы снять санкции с Ирана при желании начать переговоры
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 19:20
Вашингтон готов снять санкции с Тегерана, если Иран будет готов к переговорам.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Шарм-эш-Шейхе.
"Я бы с удовольствием снял санкции, когда они будут готовы к диалогу. Но они не смогут выжить при действующих санкциях - они очень жесткие. В какой-то момент они сами скажут, что хотят, чтобы санкции были сняты. В итоге у нас будет мир", - сказал Трамп.
