    Трамп: США готовы снять санкции с Ирана при желании начать переговоры

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 19:20
    Трамп: США готовы снять санкции с Ирана при желании начать переговоры

    Вашингтон готов снять санкции с Тегерана, если Иран будет готов к переговорам.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Шарм-эш-Шейхе.

    "Я бы с удовольствием снял санкции, когда они будут готовы к диалогу. Но они не смогут выжить при действующих санкциях - они очень жесткие. В какой-то момент они сами скажут, что хотят, чтобы санкции были сняты. В итоге у нас будет мир", - сказал Трамп.

    Tramp: İran danışıqlara hazır olsa, ABŞ sanksiyaları ləğv etməyə hazırdır

