Трамп: США готовы снять санкции с Ирана при желании начать переговоры

Вашингтон готов снять санкции с Тегерана, если Иран будет готов к переговорам.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Шарм-эш-Шейхе.

"Я бы с удовольствием снял санкции, когда они будут готовы к диалогу. Но они не смогут выжить при действующих санкциях - они очень жесткие. В какой-то момент они сами скажут, что хотят, чтобы санкции были сняты. В итоге у нас будет мир", - сказал Трамп.