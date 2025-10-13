Tramp: İran danışıqlara hazır olsa, ABŞ sanksiyaları ləğv etməyə hazırdır
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 19:53
İran danışıqlara hazır olsa, Vaşinqton Tehrana qarşı sanksiyaları ləğv etməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Şarm əş-Şeyxdə Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi ilə görüşündə bildirib.
"Onlar dialoqa hazır olanda sanksiyaları məmnuniyyətlə ləğv edərdim. Amma onlar indiki sanksiyalar altından "sağ çıxa bilməyəcəklər", onlar o qədər sərtdirlər. Bir an gələcək, özləri deyəcəklər ki, sanksiyaların götürülməsini istəyirlər. Sonda sülh əldə edəcəyik", - o deyib.
