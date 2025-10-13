İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Tramp: İran danışıqlara hazır olsa, ABŞ sanksiyaları ləğv etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 19:53
    Tramp: İran danışıqlara hazır olsa, ABŞ sanksiyaları ləğv etməyə hazırdır

    İran danışıqlara hazır olsa, Vaşinqton Tehrana qarşı sanksiyaları ləğv etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Şarm əş-Şeyxdə Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi ilə görüşündə bildirib.

    "Onlar dialoqa hazır olanda sanksiyaları məmnuniyyətlə ləğv edərdim. Amma onlar indiki sanksiyalar altından "sağ çıxa bilməyəcəklər", onlar o qədər sərtdirlər. Bir an gələcək, özləri deyəcəklər ki, sanksiyaların götürülməsini istəyirlər. Sonda sülh əldə edəcəyik", - o deyib.

    Donald Tramp Əbdülfəttah əs-Sisi
    Трамп: США готовы снять санкции с Ирана при желании начать переговоры
    Trump says US ready to lift sanctions if Iran agrees to talks

