18 yaşlı basketbolçu NBA-nın tarixinə düşüb

    Komanda
    • 16 dekabr, 2025
    • 13:12
    Milli Basketbol Assosiasiyası (NBA) təmsilçisi "Dallas"ın amerikalı forvardı Kuper Fleqq çempionatın tarixinə düşüb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, NBA-da bir oyunda 40-dan çox xal toplayan ilk 18 yaşlı oyunçu olub.

    Basketbolçu bunu "Yuta" ilə səfər oyununda 42 xal toplamaqla reallaşdırıb. Qarşılaşma "Yuta"nın əlavə vaxtda 140:133 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Hesabında 7 ribaund və 6 ötürmə də olan Fleqq görüşün ən məhsuldar oyunçusu olub.

    Qeyd edək ki, Kuper Fleqq ABŞ yığmasının heyətində 2022-ci ildə gənclər arasında dünya çempionatının qızıl medalını qazanıb.

