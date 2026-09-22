Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп: США добиваются фундаментальных перемен на Кубе

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 19:39
    Трамп: США добиваются фундаментальных перемен на Кубе

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится добиться фундаментальных изменений на Кубе.

    Как передает Report, об этом Трамп заявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Он заявил, что ситуация на острове ухудшается как никогда ранее: "Куба терпит неудачу как никогда прежде, и она падет".

    По словам американского лидера, госсекретарь Марко Рубио активно ведет переговоры с Кубой.

    Трамп подчеркнул, что Вашингтон не позволит превратить Кубу в убежище для иностранных противников, которые могут угрожать США.

    "Коммунизм никогда не придет в Америку, но свобода придет на Кубу", - заключил американский президент.

    Дональд Трамп Генеральная Ассамблея ООН Соединенные Штаты Америки (США) Куба
    Tramp: ABŞ Kubada fundamental dəyişikliklərə nail olmağa çalışır
    Trump says Washington seeks fundamental changes in Cuba

    Последние новости

    21:17

    Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 раза

    Энергетика
    21:08

    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:58

    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать ТРСК

    В регионе
    20:54
    Фото

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании

    Внутренняя политика
    20:48

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    20:39

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    20:32

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    20:17

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    20:13

    Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рисками

    В регионе
    Лента новостей