Трамп: США добиваются фундаментальных перемен на Кубе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится добиться фундаментальных изменений на Кубе.

Как передает Report, об этом Трамп заявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он заявил, что ситуация на острове ухудшается как никогда ранее: "Куба терпит неудачу как никогда прежде, и она падет".

По словам американского лидера, госсекретарь Марко Рубио активно ведет переговоры с Кубой.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон не позволит превратить Кубу в убежище для иностранных противников, которые могут угрожать США.

"Коммунизм никогда не придет в Америку, но свобода придет на Кубу", - заключил американский президент.