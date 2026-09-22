Трамп: США добиваются фундаментальных перемен на Кубе
Другие страны
- 22 сентября, 2026
- 19:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится добиться фундаментальных изменений на Кубе.
Как передает Report, об этом Трамп заявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он заявил, что ситуация на острове ухудшается как никогда ранее: "Куба терпит неудачу как никогда прежде, и она падет".
По словам американского лидера, госсекретарь Марко Рубио активно ведет переговоры с Кубой.
Трамп подчеркнул, что Вашингтон не позволит превратить Кубу в убежище для иностранных противников, которые могут угрожать США.
"Коммунизм никогда не придет в Америку, но свобода придет на Кубу", - заключил американский президент.
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