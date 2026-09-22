Tramp: ABŞ Kubada fundamental dəyişikliklərə nail olmağa çalışır
Digər ölkələr
- 22 sentyabr, 2026
- 19:46
Vaşinqton Kubada fundamental dəyişikliklərə nail olmağa çalışır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında bildirib.
O qeyd edib ki, adadakı vəziyyət heç vaxt olmadığı qədər pisləşir: "Kuba əvvəllər heç vaxt olmadığı qədər uğursuzluğa düçar olur və o, süqut edəcək".
ABŞ liderinin sözlərinə görə, dövlət katibi Marko Rubio Kuba ilə fəal danışıqlar aparır.
Tramp vurğulayıb ki, Vaşinqton Kubanın ABŞ-ni təhdid edə biləcək xarici rəqiblər üçün sığınacağa çevrilməsinə imkan verməyəcək.
"Kommunizm heç vaxt Amerikaya gəlməyəcək, lakin Kubaya azadlıq gələcək", - ABŞ Prezidenti deyib.
Son xəbərlər
20:40
Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblarDigər ölkələr
20:32
İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
20:31
Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıbRegion
20:28
Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirikRegion
20:26
Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
20:25
Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıbEnergetika
20:12
BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilibRegion
19:56
Ərdoğan: Fələstin Prezidenti iki ildir ki, Baş Assambleyanın iclasında iştirak edə bilmirRegion
19:54