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    Tramp: ABŞ Kubada fundamental dəyişikliklərə nail olmağa çalışır

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 19:46
    Tramp: ABŞ Kubada fundamental dəyişikliklərə nail olmağa çalışır

    Vaşinqton Kubada fundamental dəyişikliklərə nail olmağa çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında bildirib.

    O qeyd edib ki, adadakı vəziyyət heç vaxt olmadığı qədər pisləşir: "Kuba əvvəllər heç vaxt olmadığı qədər uğursuzluğa düçar olur və o, süqut edəcək".

    ABŞ liderinin sözlərinə görə, dövlət katibi Marko Rubio Kuba ilə fəal danışıqlar aparır.

    Tramp vurğulayıb ki, Vaşinqton Kubanın ABŞ-ni təhdid edə biləcək xarici rəqiblər üçün sığınacağa çevrilməsinə imkan verməyəcək.

    "Kommunizm heç vaxt Amerikaya gəlməyəcək, lakin Kubaya azadlıq gələcək", - ABŞ Prezidenti deyib.

    Donald Tramp Marko Rubio ABŞ-Kuba gərginliyi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) BMT Baş Assambleyası Kuba
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