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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Oktyabrda 24 aptekdə nöqsan aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 02 noyabr, 2026
    • 15:44
    Oktyabrda 24 aptekdə nöqsan aşkarlanıb

    2026-ci ilin oktyabr ayı ərzində ümumilikdə 80 aptekdə yoxlama həyata keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu yoxlamalardan 9-u Bakı şəhərində, 71-i isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə aparılıb.

    Yoxlamaların 79-u planlı, 1-i plandankənar olub.

    Vurğulanıb ki, aparılmış yoxlamalar nəticəsində 24 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb. Bu hallarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 215.4 , 221.1 ,452.1 ,452.2 ,452.3 maddələri üzrə müvafiq inzibati protokollar tərtib edilib.

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