Oktyabrda 24 aptekdə nöqsan aşkarlanıb
Sağlamlıq
- 02 noyabr, 2026
- 15:44
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2026-ci ilin oktyabr ayı ərzində ümumilikdə 80 aptekdə yoxlama həyata keçirilib.
Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu yoxlamalardan 9-u Bakı şəhərində, 71-i isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə aparılıb.
Yoxlamaların 79-u planlı, 1-i plandankənar olub.
Vurğulanıb ki, aparılmış yoxlamalar nəticəsində 24 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb. Bu hallarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 215.4 , 221.1 ,452.1 ,452.2 ,452.3 maddələri üzrə müvafiq inzibati protokollar tərtib edilib.
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