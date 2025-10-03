Трамп: США будут получать более $1 трлн в год доходов от пошлин
Другие страны
- 03 октября, 2025
- 03:39
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что введенные им импортные пошлины будут приносить США доход в более чем $1 трлн в год.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу One America News.
"Пошлины только начинают приносить плоды, в конечном итоге тарифы составят более $1 трлн в год", - отметил он.
Выступая 23 сентября на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп утверждал, что Вашингтон готов вести торговлю со всеми странами при условии соблюдения принципов справедливости и взаимности. По словам президента США, торговые пошлины, которые американская администрация ввела в отношении большинства стран мира, являются защитным механизмом.
