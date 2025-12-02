Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    • 02 декабря, 2025
    • 21:22
    США в финансовом плане более не вовлечены в российско-украинскую войну.

    Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания совета министров правительства США.

    Американский лидер отметил, что его предшественник Джо Байден "раздавал деньги как конфетки". Сегодня же Вашингтон пытается положить конец войне между РФ и Украиной.

    "Американские представители в России работают над этим", - сказал Трамп, назвав конфликт между Москвой и Киевом непростым.

    "Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% стоимости, а затем поставляют его в Украину или что там с ним делают", - добавил Трамп.

    Лента новостей