Трамп: США более финансово не вовлечены в конфликт РФ и Украины
- 02 декабря, 2025
- 21:22
США в финансовом плане более не вовлечены в российско-украинскую войну.
Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания совета министров правительства США.
Американский лидер отметил, что его предшественник Джо Байден "раздавал деньги как конфетки". Сегодня же Вашингтон пытается положить конец войне между РФ и Украиной.
"Американские представители в России работают над этим", - сказал Трамп, назвав конфликт между Москвой и Киевом непростым.
"Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% стоимости, а затем поставляют его в Украину или что там с ним делают", - добавил Трамп.
