Трамп: США более финансово не вовлечены в конфликт РФ и Украины

США в финансовом плане более не вовлечены в российско-украинскую войну.

Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания совета министров правительства США.

Американский лидер отметил, что его предшественник Джо Байден "раздавал деньги как конфетки". Сегодня же Вашингтон пытается положить конец войне между РФ и Украиной.

"Американские представители в России работают над этим", - сказал Трамп, назвав конфликт между Москвой и Киевом непростым.

"Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% стоимости, а затем поставляют его в Украину или что там с ним делают", - добавил Трамп.