    Tramp: ABŞ artıq maliyyə cəhətdən Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak etmir

    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 21:28
    Tramp: ABŞ artıq maliyyə cəhətdən Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak etmir

    ABŞ artıq maliyyə cəhətdən Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak etmir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Nazirlər Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib.

    Amerika lideri qeyd edib ki, sələfi Co Bayden "pulu konfet kimi paylayıb".

    "Bu gün Vaşinqton Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibəyə son qoymağa çalışır. Rusiyadakı Amerika nümayəndələri bunun üzərində işləyir", - Tramp bildirib.

    ABŞ Rusiya Ukrayna
    Трамп: США более финансово не вовлечены в конфликт РФ и Украины

