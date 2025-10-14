Трамп: США благодаря пошлинам стали богатейшей страной мира

Соединенные Штаты сейчас являются богатейшей страной в мире, в том числе благодаря введению таможенных пошлин.

Как передает Report, об этом сказал журналистам президент США Дональд Трамп на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

"Я полагаю, что теперь с пошлинами мы являемся самой богатой страной в мире, мы получаем сотни миллиардов долларов", - заявил он.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении некоторых стран.