Трамп: США благодаря пошлинам стали богатейшей страной мира
- 14 октября, 2025
- 06:36
Соединенные Штаты сейчас являются богатейшей страной в мире, в том числе благодаря введению таможенных пошлин.
Как передает Report, об этом сказал журналистам президент США Дональд Трамп на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.
"Я полагаю, что теперь с пошлинами мы являемся самой богатой страной в мире, мы получаем сотни миллиардов долларов", - заявил он.
Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении некоторых стран.
