    Трамп: США благодаря пошлинам стали богатейшей страной мира

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 06:36
    Соединенные Штаты сейчас являются богатейшей страной в мире, в том числе благодаря введению таможенных пошлин.

    Как передает Report, об этом сказал журналистам президент США Дональд Трамп на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

    "Я полагаю, что теперь с пошлинами мы являемся самой богатой страной в мире, мы получаем сотни миллиардов долларов", - заявил он.

    Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении некоторых стран.

