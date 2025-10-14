İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Tramp: Gömrük rüsumları hesabına ABŞ dünyanın ən zəngin ölkəsinə çevrilib

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 08:42
    ABŞ qismən də gömrük rüsumlarının tətbiqi hesabına indi dünyanın ən zəngin ölkəsinə çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "İnanıram ki, indi tariflərlə biz dünyanın ən zəngin ölkəsiyik. Biz yüz milyardlarla dollar alırıq", - deyə o bildirib.

    Aprelin 2-də Tramp 185 ölkə və ərazidən gələn məhsullara rüsumlar tətbiq etdiyini açıqlayıb. Amerika lideri daha sonra bəzi ölkələr üçün tarif dərəcələrinə düzəlişlər edib.

    gömrük rüsumları ABŞ
