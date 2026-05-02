Трамп сравнил действия ВМС США у берегов Ирана с пиратством

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военно-морские силы, осуществляющие блокаду иранских портов, действуют "как пираты".

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом глава Белого дома сказал, комментируя недавний захват судна американскими силами.

"Мы взяли под контроль судно, груз и нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты, в некотором смысле. Но мы не играем в игры", - заявил Трамп.

По данным агентства, после выхода из иранских портов США задержали ряд судов Тегерана, а также контейнеровозы и танкеры, находящиеся под санкциями, в азиатских водах.

На фоне войны США и Израиля против Ирана ситуация в регионе продолжает обостряться. Иран, в свою очередь, фактически ограничил проход большинства иностранных судов через Ормузский пролив, разрешив движение преимущественно собственным судам. Вашингтон отдельно ввел блокаду иранских портов.

Конфликт привел к росту мировых цен на нефть и нарушению судоходства через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.