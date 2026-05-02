Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Трамп сравнил действия ВМС США у берегов Ирана с пиратством

    Другие страны
    • 02 мая, 2026
    • 08:13
    Трамп сравнил действия ВМС США у берегов Ирана с пиратством

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военно-морские силы, осуществляющие блокаду иранских портов, действуют "как пираты".

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом глава Белого дома сказал, комментируя недавний захват судна американскими силами.

    "Мы взяли под контроль судно, груз и нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты, в некотором смысле. Но мы не играем в игры", - заявил Трамп.

    По данным агентства, после выхода из иранских портов США задержали ряд судов Тегерана, а также контейнеровозы и танкеры, находящиеся под санкциями, в азиатских водах.

    На фоне войны США и Израиля против Ирана ситуация в регионе продолжает обостряться. Иран, в свою очередь, фактически ограничил проход большинства иностранных судов через Ормузский пролив, разрешив движение преимущественно собственным судам. Вашингтон отдельно ввел блокаду иранских портов.

    Конфликт привел к росту мировых цен на нефть и нарушению судоходства через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив ВМС США
    Tramp: İran limanlarını blokadaya alan Amerika dəniz qüvvələri piratlar kimi hərəkət edir

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей