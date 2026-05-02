İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Tramp: İran limanlarını blokadaya alan Amerika dəniz qüvvələri piratlar kimi hərəkət edir

    Digər ölkələr
    • 02 may, 2026
    • 08:16
    Tramp: İran limanlarını blokadaya alan Amerika dəniz qüvvələri piratlar kimi hərəkət edir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İran limanlarını blokadaya alan Amerika dəniz qüvvələri piratlar kimi hərəkət edir.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ağ Ev rəhbəri Amerika qüvvələri tərəfindən yaxın günlərdə bir gəminin ələ keçirilməsi ilə bağlı şərh verərkən bildirib.

    "Biz gəmi, yük və neft üzərində nəzarəti ələ keçirdik. Bu, çox gəlirli bir işdir. Biz müəyyən mənada piratlar kimiyik. Amma biz oyun oynamırıq", - Tramp deyib.

    Agentliyin məlumatına görə, ABŞ İran limanlarını tərk etdikdən sonra Asiya sularında bir sıra Tehran gəmilərini, eləcə də sanksiyalar altında olan konteyner gəmilərini və tankerləri saxlayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsi fonunda bölgədəki vəziyyət gərginləşməkdə davam edir. İran da öz növbəsində əksər xarici gəmilərin Hörmüz boğazından keçidini faktiki olaraq məhdudlaşdırıb və yalnız öz gəmilərinin keçməsinə icazə verib. Vaşinqton həmçinin İran limanlarına ayrıca blokada tətbiq edib.

    ABŞ-İran danışıqları Donald Tramp
    Трамп сравнил действия ВМС США у берегов Ирана с пиратством

    Son xəbərlər

    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    22:32

    Rusiyanın hava zərbələri nəticəsində Xersonda ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti