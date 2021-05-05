Трамп создал сайт для общения со сторонниками

Бывший президент США Дональд Трамп, чьи аккаунты заблокированы в большинстве соцсетей, запустил сайт.

Бывший президент США Дональд Трамп, чьи аккаунты заблокированы в большинстве соцсетей, запустил сайт.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , на этом сайте Трамп намерен общаться со сторонниками.

Сайт https://www.donaldjtrump.com/desk вышел онлайн под шапкой "Со стола Дональда Трампа" с фотографией бывшего президента, работающего с документами за столом. Сайт строится на платформе Campaign Nucleus, призванной помочь политикам-консерваторам общаться с аудиторией без посредников.

На сайт перенесены заявления Трампа последнего времени. Пользователи могут делиться заявлениями в собственных соцсетях.

В "шапке" сайта вывешено 30-секундное видео. На фоне земного шара звучат новости о том, что Трампа заблокировали в соцсетях, затем картинка укрупняется и показывает сначала штат Флорида, а потом и резиденцию Трампа Мар-а-Лаго. "Во время молчания и лжи восстает маяк свободы", - гласит титр.

"Это место для того, чтобы разговаривать свободно и безопасно", - гласит следующий титр.