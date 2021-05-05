Трамп создал сайт для общения со сторонниками

Бывший президент США Дональд Трамп, чьи аккаунты заблокированы в большинстве соцсетей, запустил сайт.
Сайт
На сайт перенесены заявления Трампа последнего времени. Пользователи могут делиться заявлениями в собственных соцсетях.
В "шапке" сайта вывешено 30-секундное видео. На фоне земного шара звучат новости о том, что Трампа заблокировали в соцсетях, затем картинка укрупняется и показывает сначала штат Флорида, а потом и резиденцию Трампа Мар-а-Лаго. "Во время молчания и лжи восстает маяк свободы", - гласит титр.
"Это место для того, чтобы разговаривать свободно и безопасно", - гласит следующий титр.