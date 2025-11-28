Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 04:08
Пострадавшая при стрельбе в Вашингтоне служащая Национальной гвардии умерла, еще один нацгвардеец борется за свою жизнь.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в обращении к военнослужащим в День благодарения.
"К сожалению, я только что узнал, что Сара Бекстром из Западной Вирджинии умерла. Другой (пострадавший - ред.) молодой человек борется за жизнь", - сказал он.
