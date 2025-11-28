Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 04:08
    Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

    Пострадавшая при стрельбе в Вашингтоне служащая Национальной гвардии умерла, еще один нацгвардеец борется за свою жизнь.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в обращении к военнослужащим в День благодарения.

    "К сожалению, я только что узнал, что Сара Бекстром из Западной Вирджинии умерла. Другой (пострадавший - ред.) молодой человек борется за жизнь", - сказал он.

    ABŞ-də atışmada yaralanan Milli Qvardiyanın hərbçisi ölüb

