ABŞ-də atışmada yaralanan Milli Qvardiyanın hərbçisi ölüb
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2025
- 04:31
Vaşinqtonda atışma zamanı yaralanan Milli Qvardiyanın hərbçisi ölüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp hərbçilərə təşəkkür günü müraciətində bildirib.
"Təəssüf ki, Qərbi Virciniyadan olan Sara Bekstromun öldüyünü indicə öyrəndim. Digər gənc (yaralı - red.) isə həyatı üçün mübarizə aparır", - o deyib.
Qeyd edək ki, Ağ Evin yaxınlığında Milli Qvardiyanın iki əsgəri güllələnib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Onun 2021-ci ildə ABŞ-a daxil olmuş Əfqanıstan vətəndaşı Rəhmanullah Lakanval olduğu müəyyən edilib. Hüquq-mühafizə orqanları hadisəni beynəlxalq terror aktı kimi qiymətləndirməyə çalışır.
