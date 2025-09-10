ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Трамп сегодня проведет переговоры с президентом Польши

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 18:43
    Трамп сегодня проведет переговоры с президентом Польши

    Президент США Дональд Трамп планирует провести сегодня переговоры со своим польским коллегой Каролем Наворицким.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя Белого дома.

    Отмечается, что Трамп следит за развитием событий в Польше после пересечений воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

    В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО. На фоне инцидента министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, находившийся с рабочим визитом в Лондоне, прервал поездку и вернулся в Варшаву.

    Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

    Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что по запросу Польши Альянс сегодня провел заседание в соответствии со ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает, что любой член альянса может инициировать консультации с другими союзниками, если, по его мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность страны находятся под угрозой.

    США Польша атака беспилотников российско-украинская война
    Tramp bu gün Polşa Prezidenti ilə danışıqlar aparacaq
    Trump to speak with Polish president after Russian drone incursion: W.House

    Последние новости

    19:23

    Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата мира в Ливерпуле

    Индивидуальные
    19:12

    ЦАХАЛ назвал основные цели ударов по Йемену - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:08

    Центр управления движением судов объявил штормовое предупреждение

    Инфраструктура
    19:01

    Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой Азербайджана

    В регионе
    18:57
    Фото

    Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничества

    Энергетика
    18:55

    В ХАМАС заявили, что удар Израиля в Дохе ни на что не повлияет

    Другие страны
    18:43
    Фото

    Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридора

    Инфраструктура
    18:43

    Трамп сегодня проведет переговоры с президентом Польши

    Другие страны
    18:40

    SOCAR: Снижение уровня Каспия серьезно влияет на очистку сточных вод в Азербайджане

    Инфраструктура
    Лента новостей