Трамп сегодня проведет переговоры с президентом Польши

Президент США Дональд Трамп планирует провести сегодня переговоры со своим польским коллегой Каролем Наворицким.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что Трамп следит за развитием событий в Польше после пересечений воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО. На фоне инцидента министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, находившийся с рабочим визитом в Лондоне, прервал поездку и вернулся в Варшаву.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что по запросу Польши Альянс сегодня провел заседание в соответствии со ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает, что любой член альянса может инициировать консультации с другими союзниками, если, по его мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность страны находятся под угрозой.