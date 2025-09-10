Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов на Польшу

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал инцидент с атакой российских дронов на Польшу.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Поехали!", - написал он.

Отметим, что сегодня ожидается разговор Трампа с его польским коллегой Каролем Навроцким.

В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО. На фоне инцидента министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, находившийся с рабочим визитом в Лондоне, прервал поездку и вернулся в Варшаву.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что по запросу Польши Альянс сегодня провел заседание в соответствии со ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает, что любой член альянса может инициировать консультации с другими союзниками, если, по его мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность страны находятся под угрозой.