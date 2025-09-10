Tramp bu gün Polşa Prezidenti ilə danışıqlar aparacaq
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu gün polşalı həmkarı Karol Navoritski ilə danışıqlar aparmağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" Ağ Evin nümayəndəsinə istinadən bildirib.
Qeyd olunub ki, Tramp Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının Polşanın hava məkanını keçməsindən sonra ölkədə hadisələrin inkişafını izləyir.
2025-ci il sentyabrın 10-da gecə saatlarında Rusiyanın Ukraynanın qərb bölgələrinə genişmiqyaslı hücumu zamanı onlarla PUA Polşanın hava məkanını pozub. Polşa hərbçiləri təhlükə yaradan aparatların vurulduğunu və sərhədyanı bölgələrdə onların qalıqlarının aşkar edildiyini, eyni zamanda insan itkisinin qarşısının alındığını bildiriblər. Baş nazir Donald Tusk təcili iclas keçirərək baş verənlər barədə müttəfiqləri məlumatlandırıb. Hadisə fonunda Londonda işgüzar səfərdə olan Polşanın müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış səfərini yarımçıq qoyaraq Varşavaya qayıdıb.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə insidentlə əlaqəsinin olmadığını bildirib.