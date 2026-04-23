Трамп: Сделка с Ираном будет заключена только тогда, когда это будет выгодно США

Мирное соглашение с Ираном будет заключено только тогда, когда это будет уместно и выгодно для США и их союзников.

Как передает Report, об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.

"Военно-морской флот Ирана лежит на дне моря, их Военно-воздушные силы, зенитно-ракетный комплекс уничтожены, их лидеров больше нет с нами. Блокада непроницаема и крепка, и дальше будет только хуже - Время работает не на них! Сделка будет заключена только тогда, когда это будет уместно и выгодно для США, наших союзников и, по сути, для всего остального Мира", - заявил Трамп.

Он также опроверг заявления ряда медиа о том, что Вашингтон стремится завершить войну с Тегераном, подчеркнув, что время работает против Ирана, а не США: "Я, возможно, наименее подверженный давлению человек из всех, кто когда-либо занимал эту должность. У меня есть всё время мира, но у Ирана его нет - часы тикают!".