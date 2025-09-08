российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Трамп сделал ХАМАС "последнее предупреждение"

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 00:19
    Трамп сделал ХАМАС последнее предупреждение

    Президент США Дональд Трамп в воскресенье сделал "последнее предупреждение" палестинскому радикального движению ХАМАС, призвав его принять американские условия по мирному соглашению по Газе.

    Как передает Report, соответствующую публикацию американский лидер разместил в своей соцсети Truth Social.

    "Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пора и ХАМАС принять их. Я предупреждал ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!", - написал Трамп.

    Ранее журналист портала Аxios Барак Равид сообщил, что Трамп представил ХАМАС новое предложение о всеобъемлющем прекращении огня в секторе Газа.

    ХАМАС президент США Дональд Трамп предупреждение израиле-палестинский конфликт
