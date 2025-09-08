Трамп сделал ХАМАС "последнее предупреждение"
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 00:19
Президент США Дональд Трамп в воскресенье сделал "последнее предупреждение" палестинскому радикального движению ХАМАС, призвав его принять американские условия по мирному соглашению по Газе.
Как передает Report, соответствующую публикацию американский лидер разместил в своей соцсети Truth Social.
"Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пора и ХАМАС принять их. Я предупреждал ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!", - написал Трамп.
Ранее журналист портала Аxios Барак Равид сообщил, что Трамп представил ХАМАС новое предложение о всеобъемлющем прекращении огня в секторе Газа.
