Трамп сделал ХАМАС "последнее предупреждение"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сделал "последнее предупреждение" палестинскому радикального движению ХАМАС, призвав его принять американские условия по мирному соглашению по Газе.

Как передает Report, соответствующую публикацию американский лидер разместил в своей соцсети Truth Social.

"Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пора и ХАМАС принять их. Я предупреждал ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!", - написал Трамп.

Ранее журналист портала Аxios Барак Равид сообщил, что Трамп представил ХАМАС новое предложение о всеобъемлющем прекращении огня в секторе Газа.