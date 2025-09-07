российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 22:03
    США представили ХАМАС новое предложение по прекращению огня в секторе Газа

    Президент США Дональд Трамп представил палестинскому радикальному движению ХАМАС новое предложение о всеобъемлющем прекращении огня в секторе Газа, существенно отличающееся от предыдущих.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал журналист портала Axios Барак Равид.

    По его данным, Трамп предлагает ХАМАС освободить всех оставшихся 48 заложников в обмен на прекращение огня, в том числе операции "Колесницы Гедеона 2" по захвату города Газы, после чего Израиль освободит от 2,5 до 3 тыс. палестинских заключенных, включая сотни отбывающих пожизненные сроки за убийство израильтян.

    Кроме того, сразу после объявления прекращения огня предполагается начать переговоры по условиям завершения войны, включая требования Израиля о разоружении ХАМАС и условия движения о полном и окончательном выводе израильских войск из сектора Газа.

    "Если ХАМАС положительно отреагирует на инициативу, Трамп активно подключится к усилиям по прекращению войны, и боевые действия прекратятся до тех пор, пока ведутся переговоры. Альтернатива этому будет крайне неблагоприятной - масштабная израильская операция в г. Газе", - приводит детали соглашения журналист.

    По данным израильского 12-го телеканала, в окружении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили в ответ на это предложение, что "Израиль очень серьезно рассматривает предложение президента Трампа, и ХАМАС, вероятно, продолжит отказываться".

    Лента новостей