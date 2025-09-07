Tramp HƏMAS-a sonuncu dəfə xəbərdarlıq edib
07 sentyabr, 2025
23:26
ABŞ Prezidenti Donald Tramp atəşkəslə bağlı təklifinin İsrail tərəfindən qəbul edildiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
O bildirib ki, eyni şərtləri HƏMAS-ın da qəbul etməsi lazımdır:
"Qəbul etməməyin nəticələri ilə bağlı HƏMAS-a xəbərdarlıq etmişəm. Bu mənim son xəbərdarlığımdır, başqa xəbərdarlıq olmayacaq!"
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Axios" portalının jurnalisti Barak Ravid Donald Trampın Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı HƏMAS-a əvvəlkilərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən yeni təklif təqdim etdiyini bildirmişdi.
