    Tramp HƏMAS-a sonuncu dəfə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 23:26
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp atəşkəslə bağlı təklifinin İsrail tərəfindən qəbul edildiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    O bildirib ki, eyni şərtləri HƏMAS-ın da qəbul etməsi lazımdır:

    "Qəbul etməməyin nəticələri ilə bağlı HƏMAS-a xəbərdarlıq etmişəm. Bu mənim son xəbərdarlığımdır, başqa xəbərdarlıq olmayacaq!"

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Axios" portalının jurnalisti Barak Ravid Donald Trampın Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı HƏMAS-a əvvəlkilərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən yeni təklif təqdim etdiyini bildirmişdi.

